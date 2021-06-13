Дочь Юлии Чернявской создала в Facebook страницу, где сообщает, что происходит с находящейся под домашним арестом матерью

Дочь Юлии Чернявской, находящейся под домашним арестом, завела в ФБ страницу, где сообщает новости о матери. Фото: Фейсбук.

В Facebook появилась страница «Юлия Чернявская под арестом». Ее создала дочь вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлии Чернявской. 18 мая Юлия Чернявская перестала выходить на связь, позже стало известно, что она находится под домашним арестом.

«Я буду стараться почаще передавать приветы от мамы, а вы не стесняйтесь писать в комментарии и личные сообщения письма. Как только предоставится возможность, мы сможем в общих чертах передать ей на словах, что говорят для нее ее читатели и друзья. Кроме того, как только мама окажется на свободе, а мы верим, что это будет очень, очень скоро, она сама сможет прочитать ваши письма», - написала дочь Чернявской Евгения.

Первое письмо от Юлии Чернявской было записано ее адвокатом под диктовку, так как сама Чернявская, находясь под домашним арестом, не имеет ни права, ни возможности что-либо публиковать в сети.

Мы приводим текст письма, опубликованного на странице «Юлия Чернявская под арестом».

«Дорогие мои! Диктую эти слова моему адвокату, потому что сама писать я не имею ни права, ни возможности. Вы знаете, что я под домашним арестом. Это случилось 18 мая, назавтра после годовщины по Юре. Слава богу я успела установить памятник и принести цветы. На открытие мемориальной доски дедушке 26 я, конечно, не попала. Теперь, когда я скоро месяц в этой необжитой квартире, куда переехала только за 6 дней до ареста, я уже смогла установить себе некие правила и распорядок дня.

Я много читаю, глажу собаку, слушаю музыку и рисую. А ещё, несмотря на проблемы со здоровьем, выхаживаю все больше шагов по квартире. Мне так много осталось от Юры - и диски (хотя половину их не берет музыкальный центр, они очень старые), и собака, подаренная мне на день рождения им же. И даже норма шагов, которой я всегда пренебрегала, особенно когда стало плохо со здоровьем. И вот это его крыло, которое он так и не убрал с моего плеча, даёт силы жить в эти очень странные дни.

Я никогда не думала, что Кафка - реальность. Я понимаю, что мне глубоко повезло по сравнению с теми, у кого аресты далеко не домашние, и в честности кого я не сомневаюсь. Я за них молюсь,- это то, что я могу делать.

Мне повезло в том, что у меня есть друзья и вы, которые тоже друзья. Ещё мне повезло с деревьями под окном. На Немиге я настолько забыла о шелесте деревьев, что здесь мне сперва казалось, что начинается дождь. Здесь бывают очень полнокровные радуги. И если приглядеться, из моего окна видно колесо обозрения. Как называлась одна старая картина - "Всюду жизнь".

Мне очень помогают весточки от вас. Мне очень повезло с вами. Живите радостно. Спасибо вам, дорогие.

Любящая вас, неизменная ЮЧ».

Напомним, 28 мая стало известно, что Юлии Чернявской предъявлено обвинение. Однако в чем обвиняют вдову Зиссера, не сообщается – адвокат Чернявской находится под подпиской о неразглашении. Неизвестно также, какое наказание может грозить Юлии Чернявской.

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