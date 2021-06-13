Ученые рассказали, как изменились симптомы COVID-19: может быть и насморк

Симптомы ковида изменились, объявили ученые. Фото: Артем КИЛЬКИН

Общие симптомы коронавирусной инфекции изменились, выяснили ученые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Главными признаками COVID-19 традиционно считаются лихорадка, продолжительный сухой кашель, потеря вкусовых и обонятельных ощущений, утомляемость. Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне установили, что теперь самые распространенные симптомы коронавируса – головная боль, боль в горле и насморк.

Так, «индийский вариант» ковида, по утверждению профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, больше напоминает обычную простуду. Тестирование на ковид должны проходить люди с симптомами обычной сезонной простуды, считает специалист.

Ученые связывают эти изменения со способностью коронавируса мутировать.

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