Опять беговой барабан: в Червенском районе девочке зажало ногу

Большой палец ноги ребенка зажало в конструкции бегового барабана. Фото: МЧС.

12 июня спасатели пришли на помощь девочке, которая застряла в беговом барабане. Как сообщает пресс-служба МЧС, это произошло в Червенском районе на игровой площадке в оздоровительном лагере имени Гагарина в деревне Озерный.

Девочка бегала на крутящемся барабане, оступилась и палец ее правой ноги оказался зажат между металлическим основанием и самим барабаном.

Спасателями было установлено, что девочка, бегая на крутящемся барабане, оступилась, в результате чего палец ее правой ноги оказался зажат между металлическим основанием и самим барабаном.

– Мы определили, что в данной ситуации нужно использовать гидравлический инструмент. Применив его, мы отжали часть конструкции, что позволило ребенку беспрепятственно достать палец. После мы передали девочку медикам, – рассказал пожарный Артем Суша.

Госпитализация девочке не понадобилась, медики определили, что у нее ушиб большого пальца ноги.

В апреле в аналогичной ситуации помощь спасателей понадобилась мальчику в Солигорске. Ребенок бегал на барабане, оступился, и его нога застряла в конструкции.