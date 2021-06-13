«Черный грибок» на фоне COVID-19: медики рассказывают, как распознать

Медики рассказали, какие симптомы у черной плесени, что приходит вслед за ковидом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Грибковая инфекция мукормикоз, которую еще называют черным грибком или черной плесенью, возникает у людей, переболевших коронавирусной инфекцией или у тех, кто еще болеет ковидом. Впервые на черную плесень, атакующую ковидных больных, обратили внимание индийские медики. Впоследствии это грибковое заболевание у тех, кто перенес ковид или лечится от него, зафиксировали и в других странах.

О том, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить мукормикоз, пишет МедикФорум. Если эту грибковую инфекцию обнаружить как можно раньше, она легко поддается медикаментозному лечению, отмечает издание. Но если лечение не начать своевременно, может понадобиться радикальное вмешательство, вплоть до хирургического.

Симптомами мукормикоза могут быть постоянная головная боль, заложенность носа, сопровождающаяся ощущениями уколов и пощипывания, отёк на одной стороне лица, пишет издание. Также черная плесень может вызвать изменение цвета слизистой рта, расшатывание зубов, снижение чувствительности в какой-либо части лица.

Ученые отмечают, что риск мукормикоза после COVID-19 выше у тех пациентов, у кого присутствует неконтролируемый диабет и у тех, кто употребляет много стероидных препаратов.

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