Александр Лукашенко отправился в регионы: в планах посещение Витебщины и Могилевщины

Александр Лукашенко совершит рабочую поездку по Витебской и Могилевской областям. Фото: Пул Первого.

Александр Лукашенко совершит рабочие поездки по регионам. Запланировано посещение Витебской и Могилевской областей, информирует пресс-служба президента.

По информации телеграм-канала Пул Первого, Александр Лукашенко в воскресенье, 13 июня, уже находился в одном из регионов. В каком именно, не уточняется.

-С понедельника Первый работает в регионах. В Витебской и Могилевской областях. Кстати, президент уже здесь, - говорится в сообщении телеграм-канала.

На фото, опубликованном в Пул Первого, Александр Лукашенко беседует с сельскими жительницами у забора частного жилого дома.