В Минске упавшее дерево забаррикадировало вход в подъезд

Большое дерево упало утром в одном из минских дворов и забаррикадировало подъезд. Фото: Минск-Новости.

О последствиях сильного ветра в белорусской столице сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на очевидцев происшествия. Ранним утром 13 июня во дворе на улице Кольцова, 22 от порыва ветра упало высокое дерево.

Дерево упало на придомовую парковку. По счастливой случайности, там в этот момент не было припарковано ни одного автомобиля. Упавшее дерево перекрыло вход в один из подъездов дома.

Инцидент обеспокоил жителей дома. Собеседник рассказал агентству, что неподалеку располагается сквер, где большинство деревьев такие же крупные и старые, как то, что было выворочено порывом ветра. Местные жители опасаются, что эти деревья тоже могут представлять опасность, пишет агентство.