Софья Сапега, которую задержали в Минске вместе с Романом Протасевичем, подала жалобу на свое задержание

Софья Сапега подала жалобу на свое задержание. Фото: Telegram

Гражданка России Софья Сапега, которую задержали вместе с Романом Протасевичем во время посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, подала жалобу на свое задержание. Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на адвоката Софьи Сапеги Александра Филановича.

"В четверг адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое", - цитирует агентство адвоката.

Александр Филанович добавил, что 11 июня он в управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Минску ознакомился "с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года ещё одного уголовного дела".

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