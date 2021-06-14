«Мне сказали, что я разделил общество на два лагеря»: архиепископ Артемий рассказал о причинах своего отстранения от служения

Архиепископ Артемий рассказал о причинах своего отстранения от служения. Фото: orthos.org

Архиепископ Артемий, которого 9 июня по решению Белорусской православной церкви, направившей ходатайство в РПЦ, отправили на покой по состоянию здоровья, дал интервью российскому «Радио Свобода» и рассказал о причинах своего отстранения от служения.

- На данный момент немного изменилось положение после августовских волнений и началась так называемая чистка: граница закрыта, людей увольняют, сажают. Пока у них затишье – время для того, чтобы немного и церковь на место поставить. Я слышал, что даже не разрешают молиться за тех, кто находится в заключении…Что касается меня, то по инициативе со стороны властей представители нашей системы поговорили с патриархом в Москве и попросили оказать его содействие для умиротворения обстановки в Беларуси. На это он, видимо, дал благословение и согласие. Синод сразу же о своем решении объявил, - сказал архиепископ Артемий.

О претензиях, которые были к нему предъявлены.

- Мне сказали, что я разделил общество на два лагеря по политическим мотивам: разделил и священников, и прихожан. А это недопустимо. Я попытался возразить и сказал, что по политическим поводам не выступал. И второе обвинение – почему у нас исполняли «Магутны Божа» (14 августа 2020 года священники Гродненской епархии на ступенях Свято-Покровского кафедрального собора исполнили «Магутны Божа» в поддержку белорусского народа). Мы его годами пели. У нас всегда с этого песнопения начинался музыкальный фестиваль «Коложский Благовест» с международной музыкальной программой, а тут вдруг стало запрещено. Мне еще вменялось в вину, что я посещалась места заключений. Почему навещали заключенных и приносили им лекарства и воду? То, что Христос сказал: «Я был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне», - мы не должны принимать за руководство к действию? - пояснил архиепископ.

Об обвинениях о расколе церкви.

- Я не говорю ни о каком расколе. Я отношусь к этому очень осторожно и использую медицинский принцип «Не навреди». Мы никаких политических оценок не даем. Мы пытаемся менять ситуацию изнутри, используя христианство и Евангелие. У нас даже речи не было ни о какой автокефальной церкви, как в Украине. Этот вопрос еще даже не созрел для обсуждения. Никакого разделения в нашей пастве нет, наоборот, мы призываем к солидарности и единству. Я не могу сказать, что мы стали центром инакомыслия. Мы никогда не говорили об этом. Сейчас мы должны соответствовать своему уровню, а мы превратились в церковь периода застоя, гонений и пленений. Мы уже превосходим хрущевские времена, когда уполномоченный передавал свою волю, как жить приходам и что говорить, - отметил гродненский иерарх.

О решении синода отправить на покой «по состоянию здоровья».

- Да, у меня есть некоторые возрастные проблемы, которым я уделяю внимание, но ситуация некритичная. Я не считаю, что не могу служить по состоянию здоровья. Нет никаких свидетельств со стороны медиков, нет предъявлений ко мне, на основании чего. Я сказал Синоду прямо: «Вы поступаете нечестно, вы лишили меня кафедры, а мне не стыдно уходить на покой», - заявил архиепископ.

О дальнейших планах.

- Мне предписано почему-то покинуть свое место жительства. Я должен уехать в Минск, чтобы остаться там в полном одиночестве. Но будем жить. Пенсия государственная у меня есть. Если над будет, устроюсь на работу в приходе сторожем, - отметил архиепископ.

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