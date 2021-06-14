В ГУВД прокомментировали информацию о задержании футбольных болельщиков в СОК «Олимпийский». Фото: facebook.com/krumkachy

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали информацию, появившуюся в сети, о задержании футбольных болельщиков в СОК «Олимпийский» на матче между футбольными командами «Крумкачы» и «Волна», который прошел в воскресенье, 13 июня. В ведомстве назвали информацию непроверенной.

- Сотрудниками милиции в территориальное РУВД Минска были доставлены четверо граждан для установления личности. Граждане были отпущены. Административный процесс в отношении них не начинался. Милиция обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий, - написано в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что главная цель правоохранителей – не допустить правонарушений и провокаций среди собравшихся во время проведения матчей.

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