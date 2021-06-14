В «Беллегпроме» разработали план работы предприятий в условиях санкций со стороны ЕС

В «Беллегроме» разработали план работы предприятий в условиях санкций со стороны ЕС. Фото: СТВ

В «Беллегпроме» разработали план работы своих предприятий в условиях санкций со стороны Евросоюза. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала глава концерна Татьяна Лугина.

- На данный момент все работают в обычном режиме. Да, мы оценили, у нас в концерне был разработан план на случай санкций. Мы активно прорабатываем замену импортной составляющей, особенно химических компонентов, - сообщила Лугина.

По ее словам, Европа сильна своими красителями и химией.

- По этой причине мы сегодня активно прорабатываем турецкий рынок, Китай и Индию, чтобы, если вдруг какие-то меры будут применены к предприятиям легкой промышленности, мы могли и экспортную составляющую, и импортную зависимость на другие рынки переориентировать. Работа ведется, и мы готовы, - заявила Лугина.

Она добавила, что пока явных санкций «Беллегпром» не видит.

- Да, некоторые настроения были. К примеру, французская фирма Kermel съязвила: «Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле, или нет, мы еще решим». А крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что посмотрит, будут ли они санкции вводить. Но это касается лишь нашего завода – Оршанского льнокомбината, - сказала глава концерна.

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