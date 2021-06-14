Макей – о ситуации в международных отношениях: «Расцветает триумф говорящих голов без мозгов»

Макей назвал ситуацию в международных отношениях «триумфом говорящих голов без мозгов» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ назвал ситуацию в международных отношениях «триумфом говорящих голов без мозгов».

- Известный российский политолог Федор Лукьянов однажды сказал, что сейчас в международных отношениях пышным цветом расцветает феномен, который можно назвать «триумфом языка без костей», - отметил Макей.

По словам главы белорусского МИД, Запад действует в интересах «выдуманных целей», применяя любые методы.

- Уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, не только запугивание шантаж. Уже теракты, что были в Беларуси, восемь случаев за шесть месяцев 2020 года, это и попытка госпереворота, это и война, - заявил Макей.

Он напомнил в данном контексте розыгрыш российскими пранкерами руководство американского Национального фонда в поддержку демократии (NED).

- Что сказал господин Гершман, который, по-моему, еще и Рейганом был назначен? «Мы активно работаем в Беларуси, мы работаем с профсоюзами, мы работаем с так называемыми независимыми СМИ, с рабочими коллективами, с неправительственными организациями. Мы работаем в Гродно, Могилеве, Витебске». Заметьте, как он прекрасно произносит все вот эти названия городов, которые непривычны ни для слуха, ни для произношения американцев. Значит, что давно и уверенно работают, и знают, что представляют из себя те или иные места, - предположил министр иностранных дел.

Он также отметил, что в разговоре также звучали косвенные доказательства того, что США заинтересованы в госперевороте в Беларуси. В доказательство наличия подобных целей у Запад Владимир Макей привел высказывание главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса о совместных действиях Европы и США в отношении Беларуси.

- Пигмей-Литва говорит, что «Мы будем продолжать и дальше давить на Беларусь. Мы будем работать с Украиной, Грузией и Молдовой». Они себя выставляют в качестве великанов, которые хотят играть чуть ли не определяющую роль в нашем регионе и, может быть, даже в международной политике, - заявил Макей.

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