Стало известно о российской и московской мутациях коронавируса

В России появились специфические разновидности коронавируса.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
В России появились собственные оригинальные мутации коронавируса. В частности, ученые заявили о существовании специфического московского варианта COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Ученые пока не готовы рассказать, чем российская и московская вариации ковида отличаются от других штаммов. Свойства их еще на стадии изучения.
"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — цитирует агентство Александра Гинцбурга.
Ранее сообщалось, что в Беларуси появился собственный штамм коронавируса, однако медики не считают необходимым проверять, какой именно разновидностью ковида инфицированы пациенты.
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