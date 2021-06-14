Лидеры стран «Большой семерки» призвали провести в Беларуси свободные и честные президентские выборы в Беларуси. Фото: bbc.com

Лидеры стран «Большой семерки» призвали провести в Беларуси свободные и честные президентские выборы. Об этом говорится в коммюнике, принятом 13 июня, в воскресенье, по итогам трехдневного саммита G7, сообщает агентство ТАСС.

- Мы призываем сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы в Беларуси, - написано в документе.

Страны «Большой семерки» намерены сотрудничать в вопросе привлечения к ответственности тех лиц, которые были причастны к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

- Мы озабочены продолжающимися атаками на права человека, фундаментальные свободы и международное право, примером которых стала экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, летевшего из Афин в Вильнюс, и арест Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому, в том числе и посредством санкций. Также мы продолжим поддерживать белорусское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси, - говорится в документе.

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