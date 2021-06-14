Александр Лукашенко проедет по предприятиям военно-промышленного комплекса в Витебской области

Александр Лукашенко прилетел в Витебскую область, он посетит предприятия военно-промышленного комплекса. Фото: Пул Первого.

14 июня Александр Лукашенко посещает Витебскую и Могилевскую области. Пресс-служба президента сообщила о программе его пребывания на Витебщине.

В Витебской области Александр Лукашенко посетит несколько предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе производство стрелкового оружия, о котором ранее шла речь, сообщает телеграм-канал Пул Первого.

Ранее сообщалось, что, заслушав доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко высказался о необходимости производства в Беларуси оптимального количества стрелкового оружия.

- Мы не собираемся кого-либо побеждать. Мы лишь должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны себя защитить и свои семьи. А без своего стрелкового оружия…Если, не дай бог, война, то каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. И тогда враг, противник будет понимать, что лучше не связываться с нами, - сказал он.

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