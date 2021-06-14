ГАИ Минска с 14 по 23 июня усилит контроль за популярными сервисами такси

ГАИ Минска с 14 по 23 июня усилит контроль за такси, которые пассажиры вызывают через интернет Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ГАИ Минска с 14 по 23 июня усилит контроль за такси, которые пассажиры вызывают через интернет. Речь идет о «Яндекс.Такси», Uber и Bolt. Инспекторы уделят повышенное внимание соблюдению ПДД водителями такси.

- Внимание будет уделяться нетрезвым водителям, которые лишены прав. Также сотрудники ГАИ будут следить и за соблюдением скоростного режим, правил маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части. Будут организованы рейды с применением всех видов контроля, - проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисколома.

В ведомстве также привели статистику, что за пять месяцев 2021 года ГАИ Минска выявила более 600 нарушений со стороны водителей интернет-сервисов, в том числе восемь случаев пьяного вождения, семь – управления авто без водительских прав. Также по вине таксистов произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

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