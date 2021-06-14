«Рабочих не обучили, как проводить работы». В СК рассказали, почему в Барановичах погиб 50-летний электрослесарь

Так выглядела одежда погибшего от поражения током рабочего. Фото: Следственный комитет.

В Следственном комитете рассказали, чем закончилось расследование обстоятельств гибели рабочего 23 апреля 2020 года. 50-летний мужчина, работавший электрослесарем на одном из предприятий в Барановичах, погиб от удара электротоком.

Вот что стало известно об обстоятельствах трагедии в ходе следствия. Бригада из трех человек занималась демонтажом оборудования. Рабочие не убедились в том, что на участке нет электрического напряжения.

-Члены бригады не были обучены данному виду работ, не прошли проверку знаний и первичный инструктаж по охране труда, - рассказали в СК.

Обвинение предъявлено начальнику и мастеру электрического цеха. Первого обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека, второго – в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В феврале 2021 года в Барановичах произошла еще одна подобная трагедия – от поражения электротоком погиб 40-летний рабочий. Он дотронулся до оголенного кабеля и получил смертельный разряд.