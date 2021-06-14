«Воспринимают автомобиль как хищника». В Минской области погиб мотоциклист – столкнулся с лосем

Мотоцикл столкнулся с лосем, водитель погиб. Фото: ГАИ.

Еще одна гибель человека в ДТП, причиной которого стало выбежавшее на дорогу дикое животное. Как сообщили в ГАИ, 12 июня погиб 32-летний мотоциклист.

Мужчина ехал на мотоцикле «Сузуки» по дороге Минск-Молодечно-Нарочь. На 67 километре автодороги, около деревни Татарщина Молодечненского района, на проезжую часть внезапно выскочил лось. Мотоциклист не смог избежать столкновения с животным. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее сообщалось о трагедии в Осиповичском районе. В аварии погиб пассажир легкового автомобиля, столкнувшегося с лосем.

В ГАИ рассказали, как минимизировать опасность от столкновения с диким животным на дорогах и объяснили, почему животные выскакивают на автодороги.

-Животные могут выйти на автодорогу, направляясь к местам кормежки или отдыха. Часто их привлекает разбросанная дорожными службами соль. Нередко животные выбегают на дороги, когда их преследуют хищники, - рассказали в ГАИ.

Движущийся автомобиль животное тоже воспринимает как хищника, который пытается отрезать ему пути к отступлению, и потому может резко выскочить на дорогу, чтобы в последний момент «вырваться из окружения».

-В большинстве случаев столкновения можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться, - советуют в Госавтоинспекции.

Если ночью животное оказывается в свете фар, оно воспринимает темноту как стены и начинает метаться на освещенном участке.

-В такой ситуации следует остановиться, выключить фары (но оставить включенными габариты), включить аварийку, - советуют в ГАИ.