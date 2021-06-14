Джо Байден намерен обсудить с лидерами стран Балтии «воздушное пиратство в Беларуси». Фото: wsj.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на полях саммита НАТО проведет встречу с лидерами стран Балтии. Об этом сообщил помощник Байден по нацбезопасности Джейк Салливан, передает агентство ТАСС.

- Джо Байден встретится на полях саммита с лидерами стран Балтии. Он намерен с ними обсудить вызовы и угрозы со стороны России. Также будут рассмотрены вопросы, которые относятся к обеспечению кибербезопасности и новым технологиям, в разработке которых Балтия является лидером, - рассказал Салливан.

По его мнению, руководители стран Балтии «являются ярким примером демократического госуправления на восточном фланге НАТО».

Салливан также добавил, что на встрече речь пойдет о растущих вызовах со стороны Китая, и, конечно же, о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси (подразумевается экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая).

32-ой саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе в понедельник, 14 июня, при участии президента Америки Джо Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии, продолжительность которой составит примерно 2,5 часа.

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