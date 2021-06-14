Что производят в кластере «Устье» - одном из самых закрытых объектов белорусского ВПК, куда прилетел Лукашенко

Александр Лукашенко посещает один из самых закрытых кластеров белорусского ВПК - "Устье" в Оршанском районе. Фото: БЕЛТА.

В понедельник, 14 июня, Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Витебскую область посещает производственно-технический кластер «Устье». Это один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. «Устье» находится в Оршанском районе.

Председатель ГВПК Дмитрий Пантус рассказал, что производят в ПТК «Устье». Здесь разрабатывают, модернизируют, производят и тестируют средства поражения разных типов и классов.

-Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров и уникальная лаборатория - единственная в Беларуси - по тестированию всех типов порохов и патронов, которые нами производятся", - цитирует Дмитрия Пантуса БЕЛТА.

Председатель ГВПК рассказал, что в «Устье» проводится модернизация противотанковых ракет и авиационных управляемых ракет. Это новое направление деятельности кластера. Организовано также производство стрелкового оружия, патронов. Для производства и модернизации определенных типов стрелкового оружия на базе «Устья» организованы пять новых цехов.

За последние полтора года, по словам Дмитрия Пантуса, разработан ряд новинок и модификаций стрелкового оружия, в частности, пистолеты, автоматы, освоено серийное производство трех типов патронов. До конца 2021 года планируется поставить на вооружение еще два изделия. Заключены контракты на реализацию производимой продукции.

Ранее Александр Лукашенко высказался о необходимости производства в Беларуси необходимого минимума собственного стрелкового оружия.