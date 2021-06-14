В Гродненском районе 45-летний мужчина поджег дом – погибла его 73-летняя мать

В Гродненском районе 45-летний мужчина поджег дом. Фото: телеграм-канал СК

В Гродненском районе в деревне Хвойняны 45-летний мужчина поджег дом – погибла его 73-летняя мать. Подробности случившегося сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В воскресенье, 13 июня, поступило сообщение о возгорании дома в деревне Хвойняны Гродненского района. При ликвидации пожара было обнаружено тело 73-летней хозяйки без признаков жизни. Предварительно удалось установить, что 45-летний сын женщины злоупотребляет алкоголем и будучи в нетрезвом состоянии, ночью облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег, - сообщили в СК.

В Гродненском районе 45-летний мужчина поджег дом. Фото: телеграм-канал СК

В ведомстве добавили, что следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, был проведен осмотр места случившегося.

- Был назначен ряд экспертных исследований, а также допрошены свидетели. С целью установления психического состояния подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - отметили в ведомстве.

В отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 304 – Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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