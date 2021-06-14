Мужчину, который в марте разбил стекло в Доме правительства, отправили на принудительное лечение

Мужчина разбил молотком стекло Дома правительства, теперь его будут принудительно лечить в психиатрическом стационаре. Фото: кадр из видео МВД.

Минчанина, который в марте разбил молотком стекло входной двери в Доме правительства, отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом сообщила служба информации прокуратуры города Минска.

Инцидент произошел вечером 3 марта. Мужчина подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить стекла. Его задержал патрульный наряд милиции. Хулиган объяснил, что «весь день ходил по всем структурам, стучал молотком по мосту, и никто не обращал внимания». Мужчину направили на психиатрическую экспертизу.

-Согласно заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Б. страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в прокуратуре.

Мужчина будет проходить лечение в психиатрическом стационаре. Здание Дома правительства Республики Беларусь признано памятником конструктивизма и внесено в список историко-культурных ценностей страны, уточнили в прокуратуре.

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