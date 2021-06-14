Суд в Минске не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на задержание. Фото: rbc.ru

Суд в Минске не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на задержание. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Суд проходил в понедельник, 14 июня, в закрытом режиме. София Сапега в заседании суда не принимала участия.

Адвокат Сапеги Александр Филанович заявил, что решение суда будет оспорено. По его словам, в отношении задержанной гражданки России в производстве находятся два уголовных дела. Подробностей Филанович не привел.

Напомним, что гражданка России София Сапега была задержана 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем.

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