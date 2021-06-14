Министр культуры Маркевич объяснил, почему фильм «Купала» все еще не показали в Беларуси. Фото: БелТА

Министр культуры Анатолий Маркевич в эфире телеканала СТВ пояснил, почему фильм «Купала» все еще не показали в Беларуси.

- Нет никаких сложностей, на самом деле. Просто мы понимаем загрузку наших кинотеатров, пока есть еще меры ограничительного характера. Поэтому мы и не спешим. Наоборот, хотим, чтобы впоследствии как можно больше зрителей увидело этот фильм. Всему свое время. Придет время, и фильм, конечно же, не будет находиться на полке, - заявил Маркевич.

В целом, что касается отечественного кинематографа, то Маркевич сказал, что все не так благополучно, как хотелось бы.

- Но вместе с тем, благодаря поддержке президента, мы финансовую ситуацию стабилизируем, работаем над разной тематикой, которая интересна нашим зрителям. У молодых, креативных всегда есть свой взгляд, и я думаю, что очень интересный взгляд на вроде бы обыденные вещи. Уже в ближайшее время мы обязательно встретимся и услышим друг друга. Думаю, что для наших мэтров новые и интересные подходы тоже будут очень значимыми, - отметил министр культуры.

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