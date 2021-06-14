Александр Лукашенко напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием

Александр Лукашенко побывал на производстве, где делают ракеты. Фото: БЕЛТА.

Александр Лукашенко 14 июня посетил производственно-технический кластер «Устье» в Оршанском районе Витебской области. Он ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, пишет БЕЛТА.

В частности, Александр Лукашенко ознакомился с работой участка где производят три типа патронов. Здесь налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R, в процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39, сообщает агентство. Участок способен выпускать 20 млн патронов разных калибров в год. В «Устье» также работает участок бывших в употреблении патронов - их чистят и снова заряжают, что экономически выгоднее, чем закупать новые.

Александр Лукашенко побывал и в цеху регламента и ремонта авиационных управляемых ракет. Он обратил особое внимание на необходимость локализации производства - чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения.

Александр Лукашенко напомнил о важности обучения населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - цитирует президента БЕЛТА.

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