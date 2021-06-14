Украина вернула из Беларуси пятерых своих граждан после операций по пересадке органов. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Из Беларуси успешно вернулись пятеро граждан Украины, которым делали в Минске операции по пересадке органов. Об этом написал в своем Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что к нему обратилась жительница Черкасс, которая «была в отчаянии»: ее муж после операции в Минске не мог вернуться домой из-за отмены авиарейсов. Мужчине сделали пересадку почки. И вот, в ночь на воскресенье, 13 июня, границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с пациентом, отчитался глава МИД.

Он поблагодарил посольство Украины в Беларуси, медиков и черкасскую администрацию за помощь в организации реанимобиля.

- Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью, - добавил политик. - Сейчас ожидает нашей помощи в возвращении из Беларуси еще один человек. Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое.

Напомним, после отмены в мае авиарейсов попасть из Беларуси в Украину и обратно можно только автомобильным транспортом.