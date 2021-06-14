Молодой иностранец попался на кражах в Беларуси. Оказалось, его ищут еще в двух странах. Фото: кадр из видео МВД.

В Минске поймали вора-гастролера, который находится в межгосударственном розыске. 27-летний иностранец в Беларуси совершил серию краж из торговых центров, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Мужчину задержали после очередной кражи в торговом центре. Он воспользовался тем, что продавец отвлекся, и забрал с витрины два нетбука и акустическую колонку. Общая стоимость похищенного – более 6,4 тысячи рублей. В ювелирном магазине мужчина умудрился «заболтать» продавца так, что тот не заметил, как злоумышленник украл золотое кольцо стоимостью более тысячи рублей.

Правоохранители установили, что мужчина причастен еще к двум подобным эпизодам в Минске и к четырем кражам в Могилеве. Он планировал продать похищенное и вернуться на родину, в Армению.

-Фигурант находится в межгосрозыске за уклонение от воинской службы на родине и хищение в России, - рассказали в МВД. – Ранее он уже был судим за кражи в России.