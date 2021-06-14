18-летний парень в Ивацевичском районе залез на укладочный кран и погиб от удара током

Парень гулял с друзьями на железной дороге и погиб от удара током.
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Трагедия произошла в ночь на 12 июня в Ивацевичском районе. От удара током погиб 18-летний юноша.
Молодой человек вместе с тремя друзьями гулял около железнодорожных путей. Он решил взобраться на укладочный кран.
- Когда парень поднялся на подвижную стрелу крана, он был травмирован ударом тока высоковольтной линии электропередач. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, - рассказали в Следственном комитете.
Один из товарищей погибшего парня в момент трагедии отошел от компании, чтобы поговорить по телефону, двое других сидели на скамейке и не подходили к укладочному крану. Зачем молодой человек решил туда забраться, неизвестно. Данных, подтверждающих версию, что он хотел сделать селфи, у правоохранительных органов нет.
По факту гибели юноши Ивацевичский РОСК проводит проверку.
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