18-летний парень в Ивацевичском районе залез на укладочный кран и погиб от удара током

Парень гулял с друзьями на железной дороге и погиб от удара током. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Трагедия произошла в ночь на 12 июня в Ивацевичском районе. От удара током погиб 18-летний юноша.

Молодой человек вместе с тремя друзьями гулял около железнодорожных путей. Он решил взобраться на укладочный кран.

- Когда парень поднялся на подвижную стрелу крана, он был травмирован ударом тока высоковольтной линии электропередач. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, - рассказали в Следственном комитете.

Один из товарищей погибшего парня в момент трагедии отошел от компании, чтобы поговорить по телефону, двое других сидели на скамейке и не подходили к укладочному крану. Зачем молодой человек решил туда забраться, неизвестно. Данных, подтверждающих версию, что он хотел сделать селфи, у правоохранительных органов нет.

По факту гибели юноши Ивацевичский РОСК проводит проверку.

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