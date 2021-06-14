Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июня 2021 года: снова скачок вниз

Статистика по ковиду в последнее время скачет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Беларуси. По последним данным, обнародованным 14 июня, за сутки в стране зарегистрировали 697 пациентов с COVID-19. Это значительно меньше, чем накануне, однако и количество обработанных тестов сейчас меньшее. По-прежнему менее 10% из них дают положительный результат.

При этом выписали из больниц за сутки 432 пациентов, перенесших коронавирус. Таким образом, всего, с начала пандемии, в Беларуси подтвердили 406 тыс. 360 случаев ковида, а выздоровели 399 тыс. 174 пациента.

На этот раз сообщается о 9 умерших за сутки. За весь период распространения инфекции в Беларуси, официально, умерли 2 тыс. 987 пациентов с коронавирусом.

Новых данных о ходе вакцинации пока не сообщается. По последней информации, опубликованной Минздравом 12 июня, в республике было более 690 тыс. человек, получивших первую дозу вакцины против COVID-19, а свыше 380 тыс. уже прошли полный курс вакцинации.