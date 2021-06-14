Лукашенко: Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще

По словам Лукашенко, война может вспыхнуть в любой момент в любой точке. Фото: скриншот видео "Пул Первого"

Посещая 14 июня производственно-технический кластер «Устье» в Оршанском районе, Александр Лукашенко высказал свое мнение о необходимости производства боеприпасов. Напомним, он ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия.

- Надо свое делать - основное. Я же недавно говорил, почему я уцепился за боеприпасы и стрелковое оружие, - видео со словами Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». - Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще, война может вспыхнуть в любой момент в любой точке - не дай Бог у нас.

По его словам, «территориальную оборону создали - ее надо вооружать».

- Поэтому вот в чем был смысл, чтобы мы создали производство боеприпасов. Автомат купим - у нас море, тысячи, тысячи автоматического оружия. А боеприпасы - расходный материал, его надо всегда иметь, - резюмировал Лукашенко.

Также пресс-служба президента цитировала:

- Почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя.