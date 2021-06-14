В Барановичах на ногу рабочему упала металлическая заготовка. Ее вес более 240 кило

Мужчине на ногу упала металлическая заготовка весом более двух центнеров. Фото: Раиса ЮДИНА

На одном из предприятий в Барановичах 58-летний кузнец получил травму. На ногу мужчине упала металлическая заготовка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Следственного комитета по Брестской области.

Несчастный случай произошел ночью 11 июня. Мужчина занимался ковкой стальных заготовок. Одна из заготовок упала ему на ногу. Пострадавший в больнице.

Насколько тяжело пострадал рабочий, установит судебно-медицинская экспертиза. Проверкой обстоятельств инцидента занимается Следственный комитет и Барановичский межрайонный Департамент государственной инспекции труда.

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