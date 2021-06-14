Тепло возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 15 июня

До + 28°С прогнозируют синоптики 15 июня. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Настоящее летнее тепло возвращается в Беларусь. До + 28°С прогнозируют синоптики 15 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

Также во вторник будет переменная облачность. Ночью почти без осадков. Утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер в ночное время будет неустойчивый слабый, днем – северо-западный 4-9 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от +9°С до +15°С. Днем потеплеет до +22°С… +28°С.