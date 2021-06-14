Польша упростила выдачу виз белорусам - с 14 июня подать заявление можно прямо в МИД

Польша упростила выдачу виз белорусам Фото: Оксана БРОВАЧ

Власти Польши пошли на беспрецедентный шаг и предоставили возможность гражданам Беларуси получать польскую визу прямо на территории страны. 14 июня вступило в силу распоряжение, согласно с которым белорусы могут обращаться за получением виз в Министерство иностранных дел. Ранее подать заявление на визу можно было только в консульствах и визовых центрах за пределами Польши.

Отныне белорусам, находящимся в Польше, не нужно выезжать из страны, чтобы получить визу, - для этого достаточно обратиться в польский МИД в Варшаве. Это исключение касается только граждан Беларуси. Они получили право подавать заявления как на туристические, так и на рабочие визы. В ближайшее время появится схема, как именно будет выглядеть процесс получения виз через МИД.

Кстати, в Польше заявили, что в целом выдали белорусам уже больше одного миллиона виз. Это наибольшее число виз, которое было выдано гражданам Беларуси каким-либо государством Евросоюза.

Напомним, ранее Польша сделала бесплатными национальные визы для белорусов.