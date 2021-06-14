На брифинг МИД Беларуси привели Романа Протасевича. Фото: скриншот видео

В Национальном пресс-центре 14 июня Министерство иностранных дел проводит брифинг - он транслируется в прямом эфире. Неожиданно за столом с микрофонами появился задержанный блогер Роман Протасевич.

- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Анонсировалось, что главными темами станут развитие ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича, выезд из Беларуси «отдельных представителей польского национального меньшинства», транзит нелегальных мигрантов. На брифинге присутствуют дипломаты зарубежных стран.

В мероприятии принимают участие руководство Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Следственного комитета, Министерства обороны, Госпогранкомитета, других ведомств.