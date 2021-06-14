Адвокат Романа Протасевича – о его участии в брифинге: «Какая конференция? Я вообще не в курсе»

В брифинге принимает участие задержанный Роман Протасевич. Фото: belta.by

В Национальном пресс-центре 14 июня Министерство иностранных дел проводит брифинг. Рядом со спикерами из Следственного комитета, Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Министерства обороны, Госпогранкомитета сидит и задержанный блогер Роман Протасевич.

- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Мы позвонили адвокату Протасевича, чтобы узнать, как стало возможным его участие в брифинге.

- У меня новостей нет про Романа. Ничего не видела, не была там, - опередила вопросы адвокат Инесса Оленская.

О том, что задержанный блогер участвует в брифинге, организованном МИД, защитник не знала.

- Какая конференция? Я вообще не в курсе. У меня сейчас интернета даже нет. Вы мне интересное рассказали.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился в аэропорту Минск-2. Посадка была экстренной: по имевшейся у белорусских диспетчеров информации, воздушное судно могло быть заминировано. Для сопровождения самолета в небо был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. В итоге, Boeing Ryanair сел в Минске, судно было осмотрено – информация о минировании не подтвердилась. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

Среди пассажиров был Роман Протасевич - экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича в список причастных к терроризму. Их подозревают по трем статьям УК: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Также их подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

Протасевича и летевшую вместе с ним его девушку - гражданку России Софью Сапегу - задержали. К Софье адвокат смог попасть только на третий день после задержания, к Роману – на четвертый. Защитники не могли встретиться со своими клиентами якобы из-за отсутствия свободных кабинетов в учреждении.

Западные страны резко осудили действия Беларуси, связанные с посадкой гражданского самолета, и требовали немедленно освободить задержанных Протасевича и Сапегу.