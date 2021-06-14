Сколько продержится тепло в Беларуси: синоптики рассказали, какая погода будет на неделе с 14 по 20 июня

Тепло, которое вернется в Беларусь 15 июня, сохранится до конца недели. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тепло, которое вернется в Беларусь 15 июня, сохранится до конца недели. Об этом сообщили в Белгидромете.

«На предстоящей неделе погодные условия на территории Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается теплая летняя погода. При этом дождей будет немного», – рассказали синоптики, пишет БЕЛТА.

Во вторник, 15 июня, ночью осадков почти не будет, утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах +9°С… +15°С. Днем воздух прогреется от +22°С до +28°С.

В среду, 16 июня также осадков почти не ожидается, только днем в некоторых районах по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер при грозах будет порывистый. Столбики термометров ночью покажут +8°С до +15°С. Днем потеплеет до +20°С… +27°С.

В четверг, 17 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет от +8°С до +14°С. Днем столбики термометров покажут от +22°С до +28°С.

В пятницу, 18 июня, также дождей не прогнозируется. Ночью ожидается от + 8 до +15, а днем потеплеет до плюс +24°С до +30°С.

В субботу, 19 июня, будет сухая погода. Столбики термометров ночью покажут от +10°С до +17°С. Днем воздух прогреется до +24°С… +30°С.

В воскресенье, 20 июня, дождей не прогнозируется, только днем по юго-западу Беларуси местами возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью будет в пределах +12… +18°С. Днем ожидается от +25°С до +31°С.

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