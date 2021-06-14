Несколько журналистов и дипломатов покинули брифинг МИД по ситуации с самолетом Ryanair

Фото: Telegram / smartpress

Журналист ВВС Джона Фишер покинул брифинг белорусского МИД, посвященный ситуации с самолетом Ryanair, как только выяснилось, что в нем будет участвовать задержанный блогер Роман Протасевич. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что съемочная группа BBC не намерена участвовать в брифинге, поскольку считает, что Роман Протасевич находится там «под принуждением».

Тем временем Telegram-канал smartpress сообщил о том, что зарубежные дипломаты (Австрия, США, Польша, ЕС) также покинули это мероприятие. Отмечается, что, вероятно, это тоже связано с тем, что на брифинг привезли Романа Протасевича, которого задержали 23 мая во время экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

Тем временем адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что она не знала о том, что задержанный блогер будет участвовать в брифинге.

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