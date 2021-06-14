Роман Протасевич – о возможном допросе следователями ЛНР: «Официальные показания даю только представителям СК»

Роман Протасевич заявил, что узнал о возможности участвовать в брифинге за 2 часа до его начала

В Минске проходит брифинг о ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair. Среди спикеров есть и задержанный блогер Роман Протасевич.

Один из вопросов журналистов касался того, общались ли с Романом Протасевичем представители ЛНР и как оцениваются угрозы о том, что Роман Протасевич может быть выдан ЛНР.

- Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета, - коротко ответил Протасевич.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета заявил, что запросов из-за границы на проведение процессуальных действий не поступало.

- Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачи – основанием для всего этого являются международные запросы, ходатайства и поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларусь. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало.