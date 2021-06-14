Руководство Казахстана по просьбе президента Польши обратилось к Лукашенко: глава СК рассказал, как освобождали польских активисток

Глава СК рассказал, как освобождали польских активисток. Фото: скриншот видео

Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора на брифинге, организованном МИД 14 июня, рассказал, как освобождали польских активисток Ирену Бернацкую, Марию Тишковскую и Анну Панишеву.

- Была отменена мера пресечения, одобрено обязательство о явке, и в настоящее время они выехали за пределы Беларуси. Все это происходило по инициативе польской стороны, - сказал Гора.

По словам главы СК, «реальная картина» произошедшего такова:

- Руководство Казахстана по личной просьбе польского лидера Дуды обратилось к президенту Беларуси с ходатайством о предоставлении возможности выезда группы лиц обвиняемых.

Как отметил Гора, на встрече с польским консулом Тишковская, Бернацкая и Панишева добровольно выразили заинтересованность в выезде в Польшу. Во время брифинга показали видео, судя по всему, снятое скрытыми камерами, со встречи Горы с польским консулом Анджеем Рачковским, а также его встреч с арестованными женщинами.

Председатель СК добавил, что те «добровольно и без условий» покинули страну, в то же время они остаются обвиняемыми по уголовному делу.

Что касается еще двух заключенных - Анджея Почобута и Анжелики Борис - глава СК выразил сомнение относительно того, что их так же освободят и передадут Польше.