Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси заявил, что никакого перехвата самолета Ryanair не было

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб заявил, что перехвата самолета Ryanair не было. Фото: скриншот видео

Никакого перехвата самолета Ryanair не было. Такое заявление сделал 14 июня командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб во время брифинга МИД в Белорусском пресс-центре.

– Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было, – утверждает Голуб.

По его словам, это признали его коллеги в других странах.

– По имеющимся у нас достоверным источникам, этот факт также признали в своих закрытых источниках информации и мои коллеги по профессии в странах НАТО, граничащих с Республикой Беларусь, этого перехвата не было. Это признали, еще раз повторяю, мои коллеги по профессии на сопредельной территории, – заявил Голуб.

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