ГПК: под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию у пограничного наряда

В ведомстве прокомментировали увеличение нарушений границы Фото: Оксана БРОВАЧ

Представитель Госпогранкомитета Беларуси на брифинге, организованном МИД, рассказал «о вызывающих действиях неизвестных лиц, которые под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию у пограничного наряда Республики Беларусь, который выполнял боевую задачу по охране госграницы».

- 10 июня около 5.30 утра двое неизвестных с микрофоном и видеокамерой вышли из транспортного средства, принадлежащего пограничникам Литвы и, сопровождая пограничный наряд вдоль госграницы, задавали различные вопросы. В этой ситуации нам не понятны действия ни пограничников, ни так называемых корреспондентов, - заявил представитель ГПК Андрей Филатов.

По его словам, ведомство сосредотачивает основные усилия на пресечении противоправной деятельности в Беларусь, в то же время «остаются уязвимыми направления как правило на участках общей границы, не оборудованных в инженерном отношении, что несомненно влечет увеличение нарушений границы на этих направлениях из Республики Беларуси».

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