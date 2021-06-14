Следственный комитет: Романа Протасевича обвиняют по трем статьям УК

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора рассказал, по каким статьям обвиняют Романа Протасевича. Фото: belta.by

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на брифинге 14 мая озвучил, по каким статьям обвиняют Романа Протасевича. Задержанный блогер тоже присутствовал на конференции в качестве спикера.

Протасевича обвиняют по трем статьям УК: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), организация массовых беспорядков (ст. 293 УК), совершение умышленных действий, направленных на разжигание социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц (ст. 130 УК).

До этого официально озвучить, в чем обвиняют задержанного блогера не могла даже его адвокат – она находится под подпиской о неразглашении.

Прокомментировал Дмитрий Гора и задержание Софьи Сапеги.

- Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления предусмотренному 342 статьей (участие в массовых беспорядках), но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статься 130 УК (разжигание социальной вражды и розни).