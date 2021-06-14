Роман Протасевич о слухах, что его в СИЗО КГБ избивал лично Лукашенко: «Это просто смешно»

Роман Протасевич о слухах, что его в СИЗО КГБ избивал Лукашенко: «Это просто смешно».

- Утром в телеграм-каналах появилась информация о том, что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко, - спросила журналист «БелПАН» Татьяна Коровенкова. - И во время вашего интервью на ОНТ у вас на руках были следы от кровоподтеков. Что это были за следы?

- Хорошо, что вы начали разговор с шутки – ответил Протасевич. – Касательно это шутки я даже комментировать ничего не буду – это просто смешно. Касательно следов на руках – я думаю, что каждый из вас может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Как я понимаю, задержание для них было неожиданным, и у них при себе не было наручников. Это единственное, что вообще может быть. Второй момент о здоровье: даже я, находясь в СИЗО, слышал много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. Я прекрасно себя чувствую, я в отлично настроении, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается я с разрешения следствия готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следственный комитет: Романа Протасевича обвиняют по трем статьям УК. Задержанный блогер присутствовал на брифинге в качестве спикера

ГПК: под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию у пограничного наряда. В ведомстве прокомментировали увеличение нарушений границы

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси заявил, что никакого перехвата самолета Ryanair не было. Как утверждает Игорь Голуб, это признали его коллеги в других странах

Руководство Казахстана по просьбе президента Польши обратилось к Лукашенко: глава СК рассказал, как освобождали польских активисток. Во время брифинга показали видео, судя по всему, снятое скрытыми камерами

Роман Протасевич – о возможном допросе следователями ЛНР: «Официальные показания даю только представителям СК». Председатель Следственного комитета рассказал, что запросов из-за границы на проведение следственных действий с Протасевичем не поступало

Несколько журналистов и дипломатов покинули брифинг МИД по ситуации с самолетом Ryanair. Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что она не знала о том, что задержанный блогер будет участвовать в брифинге

Адвокат Романа Протасевича – о его участии в брифинге: «Какая конференция? Я вообще не в курсе». Главная тема брифинга - развитие ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича

На брифинг МИД Беларуси привели Романа Протасевича. Он сам захотел пообщаться с прессой, заявил представитель МИД