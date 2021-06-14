«Кто сказал, что это были белорусские спецслужбы?» Протасевич заявил, что за ним следили

Протасевич заявил, что за ним следили. Фото: скриншот видео

Присутствующему на брифинге МИД 14 июня арестованному блогеру Роману Протасевичу задали вопрос о возможном присутствии сотрудников спецслужб в аэропорту.

- Когда вас задержали, были сообщения от ваших коллег о том, как вы писали из Афин, что заметили подозрительных лиц в аэропорту, которые за вами следили. Если, как вы говорите, вам так хотелось искупить вину перед государством, почему вы прямо там не подошли к лицам, которых вы называли сотрудниками КГБ, и не покаялись? - спросила корреспондент БелаПАН.

- Я не говорил, что это были сотрудники КГБ. Я говорил, что это, возможно, могут быть сотрудники спецслужб, но вы точно так же должны понимать, что, во-первых, слежка за мной была как на территории Варшавы, где я жил, так и на территории Вильнюса. Я не думаю, что это были белорусские спецслужбы. Во-вторых, да, действительно, ко мне подошел некий мужчина. Но кто сказал, что это были белорусские спецслужбы? - ответил Протасевич.

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