Протасевич не смог вспомнить имени «российского олигарха», который финансировал запрещенный в Беларуси Telegram-канал

Задержанный блогер Роман Протасевич – основатель Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси – не назвал «российского олигарха», который якобы финансирует этот ресурс. Фото: БЕЛТА

Задержанный блогер Роман Протасевич –-основатель Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси, - не назвал «российского олигарха», который якобы финансировал этот ресурс.

Протасевич сегодня был среди участников брифинга Министерства иностранных дел Беларуси, посвященного ситуации с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске, и ответил на вопросы журналистов.

Он заявил, что ранее уже сказал все, что знал, «о российском олигархе», и добавить ему нечего.

- Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии, -заявил он.

По словам Протасевича, он не может вспомнить фамилию этого олигарха.

- Я и сейчас не могу вспомнить ни фамилии, ни точное название компании. Я уже все озвучил в интервью, более мне добавить нечего, - заявил Протасевич.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, прозвучавшую на белорусском государственном телеканале ОНТ, о том, что Telegram-канал, признанный в Беларуси экстремистским, финансировал российский бизнесмен. Он высказал мнение, что в Беларуси должны уточнить, кто именно этим занимался.

- Наверное, это он или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть, - сказал Песков.

Также ситуацию прокомментировал и глава «Уралхима», российский миллиардер Дмитрий Мазепин, которого начали подозревать в этом. Он заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали этот Telegram-канал.

Тем временем глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время брифинга 14 июня заявил, что СК проверяет обстоятельства финансирования этого ресурса.

- В рамках расследования уголовного дела мы будем проверять все обстоятельства, в том числе финансирование Telegram-каналов. Естественно, будем делать эту работу полно и всесторонне, - сказал он, добавив, что запросы на предоставление информации направляются во многие государства. При этом в СК не уверены, что получат ответы на эти запросы.

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