Путин о скандале с посадкой самолета Ryanair в Минске: «Почему не спрашиваете у пилота? Это даже странно». Фото: Delfi.lt.

Президент России Владимир Путин считает странным тот факт, что до сих пор никто публично не спросил у командира корабля Ryanair о том, сам ли он решил сесть в Минске или его принуждали к посадке. Об этом он в преддверии российско-американского саммита на высшем уровне сказал в интервью американской телекомпании NBC, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля:

- Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой: версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все, - отметил российский президент. На ремарку журналиста «И вы верите, что это правда?» Владимир Путин парировал:

- А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое - спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают.

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