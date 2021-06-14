Телеведущий Денис Дудинский раскрыл подробности своего отъезда из Беларуси. Фото: Instagram / dudinski_denis

Шоумен и телеведущий Денис Дудинский и его супруга Екатерина Раецкая приняли решение покинуть Беларусь всего за несколько часов. Об этом он рассказал «Нашей Ниве».

На такой шаг супруги решились после того, как к ним домой явились сотрудники ДФР.

С 8 июня Дудинский и Раецкая находятся в Киеве.

– Никаких угроз с той стороны мы не получали, но что-то подсказало, что нужно, наверное, временно провести отпуск в теплой Украине. Эту страну выбрали, потому что туда проще добраться. Если брать, например, Европу или Азию, то нужны прививки, визы, – пояснил Дудинский.

Телеведущие взяли с собой лишь пару чемоданов с летними вещами.

Как признался Дудинский, приход сотрудников ДФР к нему домой был для него неожиданным.

– Хотя где-то подспудно мы ждали визита со стороны госслужб, но не знали, кто это будет. Не скажу, что к нам ломились. Все проходило довольно интеллигентно. Еще пару дней нас вызывали отвечать на вопросы. С нас взяли подписку о неразглашении, – добавил Дудинский.

По его словам, в украинской столице он уже встретился со многими белорусами, сходил на концерты.

– Друзья и подписчики помогают нам освоиться, сделать симку, понять город – где можно вкусно поесть, откуда красивый вид открывается. Поэтому целыми днями ходим, вникаем, поддерживаем связь с Минском, чтобы понимать, что там происходит. Конечно, новости постоянно читаем, – сказал телеведущий.

Он рассчитывает в случае необходимости найти работу в Киеве. Пока подробности о конкретных предложениях Дудинский не сообщил, однако рассказал, что ведет переговоры с переехавшими сюда соотечественниками, с которыми работал в Минске.

Сколько он намерен пробыть в Киеве, телеведущий пока не знает. Он поддерживает связь с родственниками и друзьями в Беларуси и признается, что расставание с ними дается ему тяжело.

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