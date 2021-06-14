Пекут пироги и занимаются спортом: как живут скрывшиеся в посольстве Швеции отец и сын из Витебска

Виталий и Владислав Кузнечики. Фото: svaboda.org

Жители Витебска, 47-летний Виталий Кузнечик и его 29-летний сын Владислав, которые 11 сентября 2020-го года скрылись от ОМОНа на территории посольства Швеции в Минске, в настоящее время живут там и чувствуют себя в безопасности. Об этом они рассказали изданию «Настоящее время».

Им отвели комнату, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, микроволновка, электрочайник. Для занятия спортом – турник, штанга, гири.

– Еду готовим сами, даже пироги печем, – рассказал Владислав Кузнечик. Телевизор и компьютер запрещены, за новостями отец и сын следят с помощью мобильных телефонов.

При этом главная проблема – им нужна медицинская помощь.

– Самая главная проблема у нас в том, что и мне, и отцу нужно медицинское обследование. У меня онкология, – признался Владислав. По его словам, в 2019 году врачи нашли у него злокачественное новообразование аппендикса. Кроме того, у него проблемы со зрением, нужно каждые полгода лежать в больнице, чтобы оно не пропало. Однако посольство Швеции в Минске не может предоставить им необходимую медицинскую помощь.

По словам адвоката Кузнечиков Вадима Дроздова, он просил у властей Швеции предоставить врачей своим клиентам, однако ему ответили, что «юридически Швеция не имеет юрисдикции в отношении ваших клиентов, и запрашиваемое медицинское обслуживание выходит за рамки временной меры, указанной Комитетом против пыток».

Тем временем в МИД Швеции заверили, что с мужчинами ведут диалог и работают над решением вопроса.

«Заявления о предоставлении убежища, поданные в посольстве Швеции, не могут быть удовлетворены. Мы постоянно работаем над этим вопросом и ведем диалог с этими двумя людьми. Мы не можем вдаваться в подробности нашей работы», – сказано в заявлении.

Сами же Кузнечики признались, что у них нет цели получать политическое убежище, просто они не рассчитывали, что ситуация затянется так надолго. По словам Владислава, сейчас он мечтает, чтобы отпустили всех политзаключенных, чтобы все, кто причастен к пыткам, убийствам, репрессиям, ответили за свое.

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