В 17-ый раз с начала года в Беларуси дорожает автомобильное топливо/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси – в 17-й раз за текущий год, сообщил в понедельник концерн «Белнефтехим».

- С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты, – сказали в компании.

Там также отметили, что с 15 июня на белорусских АЗС будет установлены следующие цены (за литр):

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 87 копеек

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 97 копеек

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 19 копеек

Дизтопливо – 1 рубль 97 копеек

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