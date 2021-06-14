Под Бобруйском женщина с внучкой переходили железнодорожные пути. Девочка успела перебежать, бабушка погибла. Фото: СК РБ.

Инцидент произошел 13 июня на остановке «Микуличи», сообщает Следственный комитет Беларуси. 50-летняя женщина с 6-летней внучкой попытались перейти железнодорожные пути, увидев прибытие своей электрички.

По данным следствия, женщину с внучкой на остановочную платформу «Микуличи» привез родственник, у которого они гостили. На автомобильном переезде в связи с приближающимся поездом работала звуковая сигнализация и светофор. В это время женщина увидела, что на противоположной стороне платформы на станцию также прибывает их поезд.

Она с внучкой вышли из машины, и девочка первая перебежала железнодорожные пути. Следом за ней шла женщина, которая не успела перейти через рельсы и была травмирована приблизившимся поездом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин о скандале с посадкой самолета Ryanair в Минске: «Почему не спрашиваете у пилота? Это даже странно». Президент России вновь прокомментировал свое отношение к этому скандалу

Протасевич не смог вспомнить имени «российского олигарха», который финансировал запрещенный в Беларуси Telegram-канал. Тем временем глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что СК проверяет обстоятельства финансирования этого ресурса

«Кто сказал, что это были белорусские спецслужбы?» Протасевич заявил, что за ним следили. У блогера спросили, почему он сразу не покаялся, если действительно хотел искупить вину

Роман Протасевич о слухах, что его в СИЗО КГБ избивал лично Лукашенко: «Это просто смешно». Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции, вопросы ему смогли задать все журналисты

Следственный комитет: Романа Протасевича обвиняют по трем статьям УК. Задержанный блогер присутствовал на брифинге в качестве спикера

ГПК: под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию у пограничного наряда. В ведомстве прокомментировали увеличение нарушений границы

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси заявил, что никакого перехвата самолета Ryanair не было. Как утверждает Игорь Голуб, это признали его коллеги в других странах

Руководство Казахстана по просьбе президента Польши обратилось к Лукашенко: глава СК рассказал, как освобождали польских активисток. Во время брифинга показали видео, судя по всему, снятое скрытыми камерами

Роман Протасевич – о возможном допросе следователями ЛНР: «Официальные показания даю только представителям СК». Председатель Следственного комитета рассказал, что запросов из-за границы на проведение следственных действий с Протасевичем не поступало

Несколько журналистов и дипломатов покинули брифинг МИД по ситуации с самолетом Ryanair. Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что она не знала о том, что задержанный блогер будет участвовать в брифинге

Адвокат Романа Протасевича – о его участии в брифинге: «Какая конференция? Я вообще не в курсе». Главная тема брифинга - развитие ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича