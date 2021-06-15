С 1 июля таможня получит доступ к данным о банковских счетах белорусов Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 1 июля таможня получит доступ к данным о банковских счетах белорусов. Данные нормы содержатся в постановлении Государственного таможенного комитета и правления Национального банка Беларуси от 25 мая 2021 года №13/136, которое было опубликовано на Национальном правовом портале в понедельник, 14 июня.

По запросу Государственного таможенного комитета банками будет предоставляться информация об интересующих таможню сделках, операциях без открытия счета, имуществе, которое находится на хранении в банке. Стороны намерены обмениваться информацией при помощи программно-технического комплекса «Шлюз» системы передачи финансовой информации Нацбанка.

- Банк плательщика при поступлении запроса о движении денежных средств с использованием автоматизированной системы формирует сведения о движении денежных средств и направляет их в Минскую центральную таможню не позднее трех рабочих дней, которые следуют за днем, когда поступил данный запрос, - написано в документе.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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